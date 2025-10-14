Звезда фильма "На грани" рассказал о своем состоянии.

Известный американский актер Алек Болдуин, которого признали невиновным в трагической смерти украинского оператора Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина", попал в ДТП.

Как отмечает издание TMZ, авария произошла в Ист-Хэмптоне. 67-летний актер находился в машине вместе с братом Стивеном, когда их машина неожиданно врезалась в дерево. Сообщают, что в результате столкновения никто не получил травмы, а вот передняя часть внедорожника звезды полностью разрушена.

Сам Алек решил прокомментировал инцидент в своем Instagram. Актер записал видео, в котором рассказал подробности аварии. По его словам, это авто его жены и он пытался избежать столкновения с мусоровозом, который выехал на дорогу.

Видео дня

"Мы возвращались с кинофестиваля в Хэмптонсе... Я повредил машину своей жены, и мне жаль, но все в порядке. Со мной все в порядке, с моим братом все в порядке. Спасибо за заботу", - подчеркнул Болдуин.

Напомним, ранее стало известно, что популярная украинская певица Lida Lee попала в ДТП. Она получила хлыстовую травму шеи, направление на КТ и ходила в бандаже для фиксации шейных позвонков.

Вас также могут заинтересовать новости: