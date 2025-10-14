Эти ракеты показали себя хорошо против российских систем ПВО в Сирии и Иране, говорит Павел Нарожный.

Вероятность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk довольно высока. Об этом в эфире "Radio NV" заявил основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

В то же время он отметил, что с использованием этих ракет в Украине есть некоторые проблемы. В частности речь идет об установках для запуска Tomahawk.

"Там есть вариант Typhon. Но с него можно запускать только наиболее современные ракеты Tomahawk. Это вопрос уже модернизации ракет стоит. Относительно этих всех пусковых установок, для стран формата США, у которой есть огромное количество подводных лодок, у которых есть огромное количество кораблей, это не является большой проблемой. То есть во всей армии США, если не ошибаюсь, там до 10 таких пусковых есть наземных. И они в морской пехоте США находятся", - сказал Нарожный.

В то же время для других стран НАТО, по словам эксперта, эта проблема является более актуальной. Поскольку у них нет такого флота, как у Соединенных штатов. Поэтому они будут делать ставку именно на наземные пусковые установки.

"Для того, чтобы они их могли, во-первых, очень хорошо скрыть. Это гораздо проще сделать, чем защищать корабли. Во-вторых, они довольно мобильны. На земле их увидит гораздо труднее", - пояснил Нарожный.

Эксперт добавил, что такой вариант лучше подходит и Украине, поскольку запускать эти ракеты с кораблей в Черном море пока невозможно.

"Любой корабль с Tomahawk на борту, это вопрос времени, когда он будет уничтожен. Или авиацией врага, или, катерами беспилотными, аналогами наших морских дронов, или какими-то другими средствами. Поэтому у нас вариантов нет, чем как строить этакие пусковые наземные установки", - отметил эксперт.

Он также рассказал о самой ракете. По его словам, на практике она показала высокую результативность и низкий показатель сбития. Нарожный объяснил:

"Было очень много случаев, когда американцы били ракетами Tomahawk по Сирии, у которой были там С-300, С-400, и они не смогли сбить Tomahawk. Похожая история была с Ираном у которого есть С-300, С-400 и они также эти Tomahawk сбить не смогли. Поэтому, если мы получаем эти ракеты, это будет, новый козырь в руках украинской армии по уничтожению ВПК и экономики России".

Ракеты Tomahawk: важные новости

Как сообщал УНИАН, на ежегодной выставке Ассоциации армии США (AUSA), компания Oshkosh Defense презентовала новую линейку автономных многоцелевых боевых машин FMAV, которыеспособны запускать в том числе и ракеты Tomahawk. Разработчики заявляют, что представленные машины могут действовать автономно или во взаимодействии, образуя мобильную систему огневой поддержки с минимальным участием персонала.

В то же время Financial Times отмечает, что если Украина и получит ракеты Tomahawk от США, то речь будет идти о незначительном количестве - от 20 до 50 единиц вооружения. По мнению аналитиков, такое количество не способно серьезно повлиять на ход боевых действий в Украине.

