Если повторно нарушить правила воинского учета или прохождения ВВК, сумма штрафа возрастает.

Нарушение правил воинского учета или несвоевременное прохождение военно-врачебной комиссии приводит к штрафу, однако его уплата не освобождает от выполнения требований закона. Об этом сказал юрист Юрий Танасийчук в эфире Еспресо.

Он напомнил, что согласно Конституции Украины и Кодексу об административных правонарушениях, если не обновлены данные или не пройдена ВВК, и работники ТЦК составили протокол и вынесли постановление, - это подлежит уплате штрафа.

По словам Танасийчука, после уплаты штрафа, если повторно будет совершено нарушение правил воинского учета или прохождения ВВК, сумма штрафа возрастает. Новый штраф, как пояснил юрист, может быть наложен снова, что также будет подлежать оплате.

Видео дня

"То есть уплата штрафа не освобождает от обязанности выполнить требования закона относительно своевременного предоставления информации и прохождения военно-врачебной комиссии", - резюмировал Танасийчук.

В Украине можно быстро получить бронь после оплаты штрафа от ТЦК

Как сообщал УНИАН, в Украине появилась возможность быстро снять нарушение воинского учета и оформить бронирование через несколько дней после уплаты штрафа в приложении "Резерв+".

Адвокат Екатерина Петренко рассказала, что если человек имеет только одно нарушение, то проблем после уплаты штрафа не должно возникнуть.

"Кому надо быстрое снятие нарушения правил воинского учета, мы рекомендуем уплату штрафа. Если это делать через ТЦК, это все долго. А иногда, когда нужна бронь, это можно эффективно решить. После уплаты штрафа на это есть считанные дни", - отметила Петренко.

Вас также могут заинтересовать новости: