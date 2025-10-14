Аналитики ожидают, что в 2026 году на рынке ежесуточно будет "лишних" 4 миллиона баррелей.

В 2025 году добыча нефти будет расти быстрее, чем ожидалось, и избыток может увеличиться в 2026 году, поскольку члены ОПЕК+ и другие страны (США, Канада, Бразилия и Гайана) наращивают производство сырья, сообщает Reuters со ссылкой на свежий отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, в сентябре 2025 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, добыча нефти выросла на 5,6 миллиона баррелей в сутки. Причем дополнительные 3,1 млн баррелей в сутки обеспечила ОПЕК+.

Как отмечается в отчете, в текущем году предложение нефти вырастет на 3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч больше, чем прогнозировалось ранее. В следующем году, эксперты МЭА ожидают, что на рынке появится еще дополнительных 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки.

Специалисты агентства считают, что предложение нефти растет быстрее чем спрос на нее. В свежем отчете МЭА снизило прогноз роста мирового спроса на нефть до 710 000 баррелей в сутки на 2025 год, что на 30 000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Эксперты ожидают, что спрос на нефть будет оставаться низким в 2026 году, а предложение на "черное золото" превысит потребность в нем на 4 миллиона баррелей в сутки.

"Более суровый макроклимат и электрификация транспорта приводят к резкому замедлению роста потребления нефти", - отмечается в отчете.

Цены на "черное золото" в мире

На фоне ожидания еще большего объема "лишней" нефти, мировые цены на "черное золото" 14 октября упали после роста на предыдущей сессии.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 13:01 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,1 доллара, до 62,21 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 1,09 доллара, до 58,40 доллара за баррель.

Цены на нефть - последние новости

13 октября цены на нефть выросли после обвала до пятимесячного минимума на фоне ожидания ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

Аналитики ожидают, что на рынке будет еще больше "лишней" нефти, что теоретически должно поспособствовать падению цен на нее.

