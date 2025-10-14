Всего было произведено 3 таких консоли.

Игровой коллекционер Эмилио в 2015 году зашёл на обычную гаражную распродажу в Сиэтле и заметил среди старых консолей странную версию оригинальной Xbox. Корпус необычной консоли был ярко-оранжевым с логотипом Halo.

Как Эмилио рассказал на канале MetalJesusRocks, он решил, что это просто модифицированный корпус, и купил консоль за 50 долларов. Однако изучив редкие модели Xbox в интернете, он понял, что стал владельцем одной из трёх существующих в мире оранжевых Xbox Halo Edition. Причём только одна из них имела официальный логотип Halo. Эти консоли никогда не поступали в продажу и не выпускались серийно.

Позже Эмилио удалось связаться с бывшим сотрудником Microsoft, который подтвердил, что лично собрал эту консоль в подарок для друга. Спустя год коллекционер продал консоль частному покупателю за 15 тысяч долларов.

А другая подобная модель, выставленная на благотворительный аукцион Goodwill, ушла ещё дороже - за 20 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft потеряла более 2 миллиардов долларов из-за первого Xbox. Всего в разработку консоли было вложено 12 миллиардов.

