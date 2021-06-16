На видео видно, что кабина с пассажирами почти прибыла к станции, когда оборвался один из тросов.

Итальянские СМИ опубликовали видео с моментом обрыва кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне, в результате чего погибли 14 человек.

Видеозапись с камер наблюдения на верхней станции канатной дороги опубликовал телеканал Tg3.

На видео видно, что кабина с пассажирами почти прибыла к станции, когда оборвался один из тросов и она резко поехала в обратном направлении, набирая скорость. Проехав одну из опор, кабинка подскочила, окончательно слетела с тросов и упала на землю.

Обрыв кабины на канатной дороге в Италии: что известно

23 мая в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой около 1,5 тыс. м.

Обрыв каната произошел на самом высоком участке маршрута в 300 м от вершины горы. Кабина упала на лесистом труднодоступном участке, что осложнило операцию по спасению.

Генпрокуратура Италии позже задержала трех человек, подозреваемых в аварии на канатной дороге. По версии следствия, трос, по которому двигалась кабина, оборвался из-за отказа системы экстренного торможения. При этом, тормозная система была повреждена уже несколько недель и должностные лица канатной дороги знали об этом.

Дорогу впервые открыли в 1970 году. Последний раз ее ремонтировали в период с 2014 по 2016 год.

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Автор: Александр Топчий