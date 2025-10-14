Певица обратилась к близкому другу в соцсетях.

Российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время нарушила молчание в социальных сетях.

В своем аккаунте в Instagram исполнительница почтила память дизайнера Валентина Юдашкина, который ушел из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет.

Сегодня, 14 октября, Юдашкин отпраздновал бы свое 62-летие. В день его рождения Пугачева посвятила ему трогательное признание.

"Ты навсегда в моем сердце", - написала певица, сопроводив слова красным сердечком и фотографией модельера.

Перед смертью Валентин Юдашкин боролся с раком пищевода, который развился после рака почки и дал метастазы в другие органы.

Как известно, Юдашкин и Пугачева были близкими друзьями, и их отношения выходили за рамки профессионального сотрудничества. Модельер создавал для певицы платья и знаменитые балахоны, а также был частым гостем на ее семейных торжествах. Пугачева, в свою очередь, часто бывала в доме Юдашкиных.

Напомним, недавно Алла Пугачева впервые после резонансного интервью появилась на публике со своим супругом Максимом Галкиным. Оказалось, что звездная пара выехала из Латвии. Их заметили на спектакле российских актеров "Чемодан" в Лимассоле на Кипре.

