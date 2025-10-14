Гаврилишин отмечает, что общая рекрутинговая система в государстве должна начинаться со школы.

Дети в школе на алгебре или геометрии могли бы изучать баллистику или артиллерийское дело, а на трудовом обучении - делать FPV-дроны. Об этом в интервью Ukrainian Witness сказал Юрий Гаврилишин, начальник рекрутингового центра 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Отвечая на вопрос относительно идеального процесса рекрутинга, он отметил, что добровольцы "закончились", поэтому необходимо разрабатывать другие механизмы, которые будут развивать тот рекрутинг, который "есть, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где профессия, профессия военнослужащего является престижной".

"Если мы говорим об общей рекрутинговой системе в государстве как таковой, - она должна начинаться со школы", - подчеркнул Гаврилишин и добавил, что рекрутинг должен начинаться со школьного предмета "Защита Украины".

В то же время он отметил, что если в Израиле эта подготовка начинается с 6-7 класса, то у нас - значительно позже.

"Я считаю, что нет ничего плохого, если на уроках по трудовому обучению дети могли бы клепать FPV-дроны вместо того, чтобы делать какие-то кормушки для птиц", - сказал начальник рекрутингового центра.

Да, по его мнению, есть определенные недоработки в образовании, когда "любой предмет фактически мы можем подвести под какую-то военную дисциплину". Гаврилишин сказал:

"То есть изучать на алгебре, геометрии баллистику или артиллерийское дело, подводя к этому, - мы можем".

Он добавил, что эта война - если не надолго, то "она будет постоянно жить бок о бок с нами", поэтому мы теряем время на подготовку к будущим вызовам.

Контракты для молодежи

Как сообщалось, ранее начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий заявил, что количество желающих служить по контракту в возрасте 18-25 лет уменьшилось.

В то же время прогнозируется, что в течение двух-трех месяцев динамика улучшится, ведь часть молодых людей вернется из-за границы и будет заключать контракты.

Швыдкий также отметил, что первые военнослужащие, которые подписали контракты год назад, вскоре завершат свой первый срок и поделятся опытом, который, по его словам, является положительным.

