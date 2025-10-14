США смогут поставить Украине лишь 20-50 крылатых ракет Tomahawk, - Financial Times

Президент США Дональд Трамп 17 октября примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского для переговоров о том, как заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в том числе через возможность поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

Встреча станет третьей в Белом доме для Зеленского с момента возвращения Трампа в должность президента. По данным источников, знакомых с переговорами, Трамп рассматривает возможность продажи неуточненного числа дальнобойных ракет Tomahawk Украине, но хочет получить больше информации о том, как Киев планирует их использовать, пишет Financial Times.

Тем не менее, эксперты считают, что даже если США согласятся передать Украине этого типа вооружения, то удастся выделить лишь ограниченное количество ракет Tomahawk — от 20 до 50, что "не изменит динамику войны кардинально". Несмотря на то, что они действительно могут дополнить удары украинских дальнобойных дронов и ракет "в крупных комплексных залпах"

Тем более, что с конца лета американские разведывательные службы тихо помогали Украине в ударах по российским энергетическим объектам на большой глубине с помощью дронов и ракет.

