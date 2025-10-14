Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал поручение президента США Дональда Трампа, которое он дал своему специальному представителю Стиву Уиткоффу, сконцентрироваться на решении вопроса войны в Украине. Комментарий Пескова публикуют российские СМИ.
"Мы приветствуем такие намерения. Приветствуем поддержание политической воли на то, чтобы способствовать поискам путей мирного урегулирования", - высказался спикер Кремля.
Он напомнил, что представители российского руководства знакомы с Уиткоффом и отметил его "эффективность на Ближнем Востоке".
"Мы уже хорошо знакомы с Уиткоффом. Он эффективен. Он доказал свою эффективность на Ближнем Востоке, и надеемся, что его таланты будут и дальше способствовать на украинском направлении", - отметил Песков.
Кроме того, он заявил, что российская сторона якобы "сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу".
"Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа помогут склонить украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу", - добавил спикер Кремля.
Виткофф в переговорном процессе по войне в Украине
Как сообщал ранее УНИАН, 13 октября Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения по Газе он собирается урегулировать войну в Украине. Обращаясь к Уиткоффу, президент США сказал, что "мы должны разобраться с Россией"."Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив, нам стоит сфокусироваться на России. Мы разберемся", - заявил глава Белого дома.
Также Трамп рассказал, как его неопытный посланник Уиткофф 5 часов проговорил с Путиным. Выступая в израильском Кнессете, президент США вспомнил, что его специальный представитель, когда ехал на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом, и встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов.