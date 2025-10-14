Песков похвалил Уиткоффа, которому президент США дал соответствующее поручение.

Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал поручение президента США Дональда Трампа, которое он дал своему специальному представителю Стиву Уиткоффу, сконцентрироваться на решении вопроса войны в Украине. Комментарий Пескова публикуют российские СМИ.

"Мы приветствуем такие намерения. Приветствуем поддержание политической воли на то, чтобы способствовать поискам путей мирного урегулирования", - высказался спикер Кремля.

Он напомнил, что представители российского руководства знакомы с Уиткоффом и отметил его "эффективность на Ближнем Востоке".

"Мы уже хорошо знакомы с Уиткоффом. Он эффективен. Он доказал свою эффективность на Ближнем Востоке, и надеемся, что его таланты будут и дальше способствовать на украинском направлении", - отметил Песков.

Кроме того, он заявил, что российская сторона якобы "сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу".

"Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа помогут склонить украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу", - добавил спикер Кремля.

Виткофф в переговорном процессе по войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 13 октября Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения по Газе он собирается урегулировать войну в Украине. Обращаясь к Уиткоффу, президент США сказал, что "мы должны разобраться с Россией"."Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив, нам стоит сфокусироваться на России. Мы разберемся", - заявил глава Белого дома.

Также Трамп рассказал, как его неопытный посланник Уиткофф 5 часов проговорил с Путиным. Выступая в израильском Кнессете, президент США вспомнил, что его специальный представитель, когда ехал на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом, и встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов.

