Раскрыта настоящая продолжительность серий.

В сети распространили слухи о том, что каждая серия пятого сезона сериала "Очень странные дела" будет длиться полтора часа или больше, однако они оказались преувеличенными.

Соавтор шоу Росс Даффер опубликовал в своем Instagram-аккаунте точную продолжительность первых четырех эпизодов финального сезона. Так, премьерная серия под названием "The Crawl" продлится 1 час 8 минут, вторая - 54 минуты, третья ("The Turnbow Trap") - 1 час 6 минут, а четвертая ("Sorcerer") - 1 час 23 минуты.

Как отмечает Variety, таким образом создатели опровергли недавние вирусные сообщения и материал Puck News, где утверждалось, что все эпизоды будут длиться от 90 минут до двух часов.

Напомним, по сравнению с предыдущими сезонами, четвертый значительно расширил хронометраж: большинство серий длились более 70 минут, а финал вообще достиг 2 часов 22 минут.

На этот раз Netflix разделит пятый сезон на три части. Первые четыре эпизода выйдут 26 ноября, следующие три появятся на Рождество, а финал - 31 декабря.

Странные чудеса

"Stranger Things" - культовый научно-фантастический сериал Netflix, созданный братьями Мэттом и Россом Дафферами. Премьера первого сезона состоялась в июле 2016 года, и шоу мгновенно стало мировым феноменом благодаря атмосфере 1980-х, ностальгии по поп-культуре того времени, харизматичным подростковым героям и сочетанию ужасов, драмы и приключений.

События сериала разворачиваются в вымышленном городке Хокинс, штат Индиана, где после исчезновения мальчика по имени Уилл Байерс друзья, семья и местная полиция сталкиваются со сверхъестественными явлениями.

С годами сериал превратился в одну из самых популярных и влиятельных историй современного телевидения. Каждый сезон расширял мир сериала, добавлял новых персонажей и поднимал ставки в борьбе героев с силами обратной стороны.

