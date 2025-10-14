Дороже всего арендовать однокомнатные квартиры в крупных областных центрах.

В Украине в 2025 году продолжается тенденция роста цен на аренду однокомнатных квартир, в большинстве городов этот показатель составляет в среднем 15%. Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX Недвижимость.

Отмечается, что в пределах от 10% до 13% медианная цена стала выше в Киеве - 17 тысяч гривень, Ивано-Франковске - 15 тыс. грн, Виннице - 13 тыс. грн, Днепре - 11 тыс. грн и Черкассах - 10 тыс. грн.

Исключениями в сентябре 2025 стали Одесса - 11 тыс. грн и Харьков - 5 тыс. грн, где медианная стоимость, по сравнению с сентябрем 2024, выше на 25% и 29% соответственно. Также на +20% фиксируется рост в Николаеве - 6 тыс. грн.

Видео дня

При этом наименее изменились медианные стоимости на аренду в Ужгороде - 19 тыс. грн, Львове - +2% до 18,5 тыс. грн, Ривне - 12 тыс. грн, а снизились - только в Черновцах на 6% до 11 тыс. грн и Чернигове на 7% до 7 тыс. грн.

"С начала полномасштабного вторжения рынок аренды прошел путь от значительных колебаний цен до их постепенной стабилизации. С 2024 года наблюдаем тенденцию постепенного роста стоимости. Традиционно, дороже всего арендовать однокомнатные квартиры в крупных областных центрах. Зато на Востоке Украины, где хуже ситуация с безопасностью, цены значительно ниже", - говорится в сообщении.

Аренда жилья в Украине - последние новости

По данным OLX Недвижимость, отечественный рынок аренды жилья остается более доступным, чем в Польше. Так, в крупных городах Украины можно снять квартиру за 400-500 долларов, а у западного соседа аналогичное предложение будет стартовать от 800 долларов.

Ранее сообщалось, что самым дорогим регионом для аренды квартиры оставался Киев со средним ценником 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Согласно исследованию DIM.RIA, в столице самая дорогая аренда в Печерском районе - 25,2 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском - 12,7 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Вас также могут заинтересовать новости: