Состояние подростка после падения тяжелое, он получил травму головы и несколько переломов.

Падение 17-летнего парня из кабины канатной дороги в Харькове могло быть попыткой самоубийства.

Об этом сообщает ТСН. Как утверждается, по предварительной информации юноша прыгнул сам, потому что хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО. Такую версию рассказали медикам знакомые травмированного, но все данные еще проверяет полиция.

Медики говорят, что парень, очевидно, был нетрезв.

Отмечается, что состояние подростка после падения тяжелое. Он получил травму головы, а еще - перелом бедра и плеча.

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Напомним, накануне вечером в Харькове на канатной дороге пострадал несовершеннолетний: он выпал из кабины.

В полиции говорят, что получили сообщение о человеке, который лежит на проезжей части по улице Новгородской, около 18:15. Им оказался 17-летний парень, который упал с канатной дороги.

Сейчас с многочисленными травмами пострадавший находится в больнице. Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр учета заявлений и сообщений и выясняют обстоятельства падения.

Момент падения, вероятно, попал на видео. На кадрах видно, как из кабинки под дождем кто-то или что-то выпадает на проезжую часть, а потом по нему проезжает автомобиль.

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Автор: Дмитрий Захаров