За два года Sunvita Group нарастила производство валиков для чистки поверхностей на 370%

В августе 2023 года ведущий украинский производитель влажных салфеток Sunvita Group запустил первое и пока единственное в Украине производство валиков для чистки одежды и поверхностей. С момента запуска компания ежегодно наращивает производство валиков более чем вдвое.

Как рассказали в Sunvita Group, первый год запуска был не простым, поскольку валики - это продукт, который обычно доставляют из Китая, где логистическое плечо достигает 2-6 месяцев. "До открытия первого в Украине производства валиков для чистки поверхностей большинство клиентов уже имели отработанные схемы поставки данного продукта из Китая. Поэтому мы постепенно заходили на данный рынок, показывали нашим партнерам преимущества сотрудничества с нами", - поделился Иван Жинкевич, руководитель производства валиков Sunvita Group.

Сейчас компания работает с большинством национальных сетей (EVA, Аврора, Ашан, Епіцентр, Копійочка, Фора, Novus и др.), где представлены валики под ТМ Purfix, и производит продукцию для партнеров под собственными торговыми марками. Также валики производства Sunvita Group пользуются динамично растущим спросом в странах ЕС.

Относительно планов на будущее, в компании и в дальнейшем планируют расширение своего присутствия с продукцией на внешних рынках.

О Sunvita Group

Sunvita Group - лидер украинского рынка по производству средств личной гигиены, бытовой продукции для чистоты и ухода, который постоянно совершенствует производственные процессы и инвестирует в инновации.

Компания производит влажные салфетки, влажную туалетную бумагу, валики для чистки одежды и поверхностей, универсальные салфетки в рулоне под ТМ Naturelle, Purfix, Super Baby, Summer Fresh и др. а также специализируется на изготовлении собственных торговых марок для крупнейших сетей Украины и стран ЕС.

Sunvita Group была создана в 2016 году и на сегодня является лидером в категории "влажные салфетки" в Украине. Единственный производитель валиков для чистки одежды и поверхностей в Украине, первый производитель черных и цветных влажных салфеток в Украине, первый производитель extra mini влажных салфеток, не имеющих прямых аналогов на рынке Украины и Европы.

Производство Sunvita Group находится в Ивано-Франковской области, с. Хутор-Будилов. В 2025 году производственные мощности компании были расширены до 9 новых современных линий для изготовления влажных салфеток различного формата на общих площадях более 10 000 кв. м. Еще раньше запущено новое и единственное в Украине производство валиков для чистки. Производственные мощности завода позволят изготавливать более 144 000 000 штук влажных салфеток и туалетной бумаги и 16 000 000 валиков для чистки поверхностей в год.