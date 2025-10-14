Иван Бойко

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев перешел в режим системной критики нового правительства и премьер-министра Юлии Свириденко, что фактически означает оппозиционность к Владимиру Зеленскому. Об этом в своей заметке сообщил журналист Сергей Лямец.

"Формально это "экспертная оценка", но по сути мы видим попытку дискредитации нового правительства еще на старте его работы. Гетманцев фактически перешел в режим системной критики нового премьера, а вместе с ней - к критике Зеленского", - отметил Лямец.

Журналист привел ряд публичных высказываний Гетманцева, в которых тот критикует правительство за "раздачу денег, которых нет", популизм и отсутствие системных решений. По словам Лямца, действия депутата могут свидетельствовать о формировании внутри властной вертикали своеобразной "фронды" - внутренней оппозиции к Офису президента и Кабинету министров.

Лямец предположил, что за Гетманцевым может стоять так называемая "группа Арахамии", которая после кадровых решений в налоговой сфере потеряла значительную часть влияния. "Теперь Арахамия и Гетманцев образовали своеобразную Фронду... они хотят или отомстить, или вернуть влияние на процессы, снова став нужными", - написал он.

По мнению журналиста, дальнейшее обострение этой линии конфликта может привести к внутреннему кризису во властном большинстве. В то же время, по словам Лямца, такое поведение может стать рискованным для самого Гетманцева, ведь ранее президент Зеленский уже устранял политиков, которые переходили в открытое противостояние с Банковой.