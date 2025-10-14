Он уверяет, что в последнем браке был верен.

Британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения Мохаммад Захур рассказал, что изменял своей первой жене.

В интервью Славе Демину он заявил, что мужчины могут изменять в двух случаях: если они являются "мартовскими котами", которым не нужна на это причина, или если им чего-то не хватает в отношениях. Захур признался, что когда-то был "мартовским котом", но в браке изменил по второй причине:

"Когда поймали, тогда стало стыдно".

Он заверил, что Камалии не изменял, а на вопрос, изменяли ли ему, ответил так: "Я не знаю. Не обо всех могу сказать... Но об изменах женщин, с которыми я был официально, я не знаю".

Напомним, Мохаммад и Камалия прожили в браке более 20 лет и успели стать одной из самых публичных звездных пар в Украине. В 2013 году у них родились двойняшки- девочки Арабелла и Мирабелла.

Певица объявила о разводе весной 2023 года. Несмотря на то, что они больше не вместе, Мохаммад и Камалия до сих пор живут в одном доме и проводят вместе отпуск.

