Синоптики предупреждают о заморозках во многих областях нашей страны.

Заморозки не покидают Украину. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, "минус" на почве ожидается как минимум три ближайшие ночи, 15, 16 и 17 октября.

"Ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3°", - говорится в прогнозе.

16 октября заморозки будут в восточной и юго-восточной частях, а 17 числа - на востоке страны.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

15 октября в большинстве областей Украины погоду без существенных осадков сформирует поле повышенного давления. Лишь на северо-востоке страны днем пройдет небольшой дождь.

Во время прояснений в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3°, днем также в Украине будет холодно.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +1°...+6°, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0°....-3°. Днем термометры покажут лишь +6°...+11°, в южной части до +14°. В Карпатах ночью 0°...-3°, а днем +1°...+6°.

