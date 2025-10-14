Трамп потребовал от журнала Time заменить фотографию.

После завершения войны в Газе журнал Time поместил фото Дональда Трампа на обложку, но президент США разозлился из-за выбранного снимка, назвав его "худшим за все время".

Президент США возмутился тем, что на фото у него исчезли волосы с головы, а на макушке появилось "нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую".

"Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но фотография, возможно, самая худшая за все время. У меня "исчезли" волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую. Действительно странно! Я никогда не любил фотографироваться под разными углами, но это очень плохой снимок", - заявил Трамп.

Он также призвал Time заменить фотографию.

Завершение войны в Газе

13 октября Трамп, выступая в Кнессете, объявил, что война в Газе закончилась. Кроме того, стало известно, что были освобождены все израильские заложники, которые были захвачены ХАМАС после нападений 7 октября 2023 года и 737 дней плена.

Трамп также намекнул, что после заключения мирного соглашения по Газе он собирается урегулировать войну в Украине.

"Мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (спецпосланник президента США Стив Уиткофф - УНИАН), нам стоит сфокусироваться на России. Мы разберемся", - сказал президент США.

