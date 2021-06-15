Ранее медики "скорой" рассказали, что парень мог быть пьян.

Харьковская полиция рассказала новые детали травмирования 17-летнего парня на канатной дороге.

Об этом говорится в сюжете ТСН,

Юноша выпал из кабинки на улицу, прямо под колеса авто. Сначала очевидцы говорили, что он вроде бы хотел покончить с собой.

Мать парня рассказала, что падение было несчастным случаем, а подросток хотел лишь похвастаться перед друзьями.

Читайте такжеМать юноши рассказала, почему ее сын мог прыгнуть с канатной дороги в ХарьковеВпрочем, по информации следователей, парень пытался сделать яркое селфи. Но не удержался и сорвался с 10-метровой высоты.

С многочисленными переломами его забрали в больницу. Медики подозревают, что он был нетрезв.

Парень в тяжелом состоянии в реанимации.

Подросток упал с канатной дороги в Харькове

В Харькове на канатной дороге пострадал несовершеннолетний: вечером 13 июня 17-летний парень выпал из кабины.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщали, что после падения юноши сбила машина, а само падение якобы было попыткой суицида.

Знакомые парня говорили журналистам, что он прыгнул сам, потому что хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО.

Момент падения, вероятно, попал на видео. На кадрах видно, как из кабинки под дождем кто-то или что-то выпадает на проезжую часть, а потом по нему проезжает автомобиль.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская