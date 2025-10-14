Актриса хотела родить собственного ребенка.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые откровенно призналась, почему, несмотря на многочисленные неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), не решилась усыновить ребенка.

В подкасте Armchair Expert 56-летняя звезда сериала "Друзья" рассказала, что имела отношения с мужчинами, от которых могла бы родить "хороших детей", но мысль об этом всегда быстро исчезала. Она объяснила, что для нее материнство всегда было связано с собственной генетикой:

"Когда люди говорят: "Ты же можешь усыновить", я отвечаю - я не хочу усыновлять. Я хочу увидеть свои гены в маленьком человеке. Возможно, это эгоистично, но именно этого я всегда хотела".

Энистон признала, что после долгих лет попыток смирилась с тем, что не станет мамой: "Я сейчас в полном спокойствии. Наступил момент, когда я поняла - это вне моего контроля. Я сделала все, что могла".

Напомним, недавно звезда эмоционально отреагировала на многолетние слухи о том, что она не родила детей из-за карьеры. Энистон призналась, что много лет безуспешно пыталась забеременеть.

