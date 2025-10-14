УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Среди главных премьер в кинотеатрах Украины на этой неделе – криминальная драма "Грабитель с крыши" с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст, хоррор "Черный телефон 2" с Итаном Хоуком и украинская кринж-комедия "10 блогерят" с целой охапкой украинских звезд.

Кроме того, 16 октября в столице стартует один из крупнейших кинофестивалей современности в Украине – 9-я Киевская неделя критики, где киноманов традиционно ждет немало громких премьер.

Тем временем, онлайн на Netflix станет доступным веселый анимационный фильм "Твиты".

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Грабитель с крыши

Roofman (США, 2025, драма/криминал)

Лента, название которой дословно переводится как "Кровельщик", рассказывает невероятную реальную историю американца Джеффри Манчестера, который прославился в США своей необычной тактикой ограблений. Он проникал в рестораны McDonald's через крышу, тщательно планируя каждую операцию. В целом он успел ограбить от 40 до 60 заведений, однако никогда не применял жестокости к их работникам.

В 2004 году Манчестер сумел сбежать из тюрьмы, после чего поселился в заброшенном магазине Toys R Us, где обустроил себе "квартиру" за стеной. Днем он там прятался, а ночью развлекался. Более того, он даже умудрился завести романтические отношения с женщиной, которая понятия не имела о его прошлом.

Главные роли в фильме сыграли Ченнинг Татум ("Моргни дважды", "Дэдпул и Росомаха", франшизы "Супер Майк", "Мачо и ботан") и Кирстен Данст ("Интервью с вампиром", "Сила собаки", "Восстание штатов", франшиза "Человек-паук", сериал "Фарго").

Также в ленте задействованы Бен Мендельсон ("Ограбление казино", "Место под соснами", "Темные времена", "Капитан Марвел"), Питер Динклэйдж ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка", "Мстители: Война бесконечности", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", сериал "Игра престолов"), Узо Адуба (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Резиденция"), Джуно Темпл ("Одноклассницы", "Город грехов 2", сериалы "Форго", "Тед Лассо"), Лакит Стэнфилд ("Неограненные драгоценности", "Достать ножи", "Иуда и черный мессия"), Тони Револори ("Отель "Гранд Будапешт", "Крик 6", франшиза "Человек-паук", сериал "Дом с прислугой") и другие.

Снял фильм американец Дерек Сиенфренс ("Валентинка", "Место под соснами", "Свет в океане"). Также он является соавтором сценария к фильму "Звук металла", который был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто, и он получил в основном положительные отзывы.

"Кровельщик" – это обезоруживающее сладкое переключение тональности в исполнении режиссера Дерека Сианфранса, имеющее неровный сюжет, но мастерски адаптированное к сильным сторонам Ченнинга Татума как чрезвычайно симпатичного главного героя", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как Ченнинг Татум готовился к этой нетипичной для него роли, читайте в нашем отдельном материале.

Черный телефон 2

Black Phone 2 (США, 2025, ужасы)

События второй части успешного хоррора 2021 года "Черный телефон" от Blumhouse происходят через четыре года после того, как мальчик Финн Блейк с помощью детей-призраков дал отпор хладнокровному маньяку-похитителю юношей.

Сейчас уже 17-летний главный герой до сих пор пытается упорядочить свою жизнь после похищения. Тем временем его сестра Гвен во снах начинает получать звонки с черного телефона и видеть тревожные видения трех ребят, за которыми следит незнакомец в зимнем лагере "Альпийское озеро". Решив разгадать эту тайну и положить конец страданиям – своим и брата, – Гвен убеждает Финна поехать в лагерь во время зимней метели. Теперь им предстоит столкнуться с убийцей, который после смерти стал еще сильнее – и гораздо важнее для них обоих, чем они это себе представляли.

В сиквеле к главным ролям вернулись Мейсон Темз ("Как приручить дракона", сериал "Уокер"), Мадлен Макгроу ("Американский снайпер", "Человек-муравей и Оса") и Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день", "Юность"), а также Джереми Дэвис ("Спасти рядового Райана", "Догвилль") в роли отца Финна и Гвен.

Среди новых имен в касте – Дэмиан Бичир ("Омерзительная восьмерка", "Монахиня", "Чужой: Завет", "Годзилла против Конга").

Режиссером ленты выступил Скотт Дерриксон, который снял первый "Черный телефон", а также такие хиты, как "Доктор Стрэндж", "День, когда Земля остановилась", "Синистер", "Освободи нас от зла" и "Шесть демонов Эмили Роуз".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

10 блогерят

10 блогерят (Украина, 2025, комедия/детектив)

Сюжет ленты является отсылкой к роману Агаты Кристи "Десять негритят" 1939 года, только его события перенесены в реалии украинского шоубиза. Группа популярных медийных личностей оказываются запертыми в съемочном павильоне, где неизвестный запускает смертельную игру, а онлайн-аудитория каждые 10 минут должна путем голосования решать, кто станет следующей жертвой. Создатели фильма обещают зрителям "ироничный, жесткий и актуальный фильм, затрагивающий проблему хейта и его реальных последствий".

Главные роли в фильме исполнили такие звезды украинского шоубизнеса и блогеры, как Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кэнди Суперстар, Olya Shelby, Александр Терен, Alyona Alyona и Джозефина Джексон.

Снял ленту украинский сценарист и продюсер Александр Щур ("Я, Ты, Он, Она", "Свидание в Вегасе", "Буча"). Для него это режиссерский дебют.

Кукольный домик Габби в кино

Gabby's Dollhouse: The Movie (США, 2025, комедия/приключения/анимация/семейный)

В центре сюжета этого фильма, снятого по мотивам одноименного телесериала, – маленькая мечтательница Габби, которая вместе с бабушкой отправляется в город чудес, невероятный мир Кит-Франциско. Но все меняется, когда ее любимый кукольный домик попадает в лапы эксцентричной кошачьей леди по имени Вера. Теперь Габби должна собрать свою кошачью команду и спешить на спасение.

Одну из главных ролей в фильме сыграла Кристен Уиг ("Подружки невесты", "Чудо-женщина 1984", "Охотники за привидениями").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков и 95% от зрителей.

Зачарованный. Тайна полярного медведя

Kvitebjørn / The Polar Bear Prince (Норвегия, 2025, приключения/анимация/семейный)

Этот мультфильм для маленьких зрителей – история о дружбе между белым медведем Валемоном и девочкой Лив, которая вполне может перерасти в нечто более глубокое. Ведь Валемон не только медведь, но и принц, которого когда-то прокляла ведьма. Бесстрашная Лив со своими волшебными друзьями-животными отправляется в путешествие, чтобы противостоять опасной ведьме и спасти Валемона. Это история о любви и отваге, полная юмора, замечательной музыки и захватывающих пейзажей – на восток от солнца и на запад от луны.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов.

Озеро желаний

Bone Lake (США, 2024, триллер/ужасы/детектив)

По сюжету фильма, две молодые пары по ошибке заселились на выходные в один и тот же арендованный домик. Впрочем, постепенно романтический отдых молодых людей превращается в запутанный лабиринт страсти, лжи и борьбы за выживание.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Киевская неделя критики

Уже девятый по счету кинофестиваль "Киевская неделя критики", давно уже ставший одним из главных кинособытий в Украине, в этом году пройдет с 16 по 22 октября.

Программа мероприятия в этом году подготовила киноманам немало сюрпризов – от громких мировых премьер до редких лент, от украинских открытий до классики. Также во время фестиваля будут объявлены лауреаты очередной премии "Киноколо".

О самых интересных фильмах "Киевской недели критики 2025", на которые точно стоит обратить внимание, читайте в нашем отдельном материале.

Твиты

The Twits (Великобритания, США, 2025, комедия/фэнтези/приключения/анимация)

По сюжету этого мильтфильма, когда отвратительные и коварные злодеи придумывают хитрый план, чтобы захватить их городок, двое храбрых детей объединяют усилия с семьей волшебных животных, чтобы одолеть их.

Среди прочих, персонажей в оригинальной версии озвучили Натали Портман ("Леон", "Тор", "Черный лебедь") и Эмилия Кларк ("Терминатор: Генезис", "Счастливого Рождества", сериал "Игра престолов").

Снял мультфильм американский актер и режиссер Фил Джонстон ("Ральф-разрушитель 2: Интернетри").

Фильм станет доступен на Netflix с 17 октября 2025 года.

Она во тьме идет

She Walks in Darkness (Испания, 2025, триллер)

В центре сюжета – молодой агент, которая бросает все, чтобы проникнуть под прикрытием в ряды организации ЕТА, и рискует своей жизнью, чтобы разыскать укрытие террористов на юге Франции.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Фильм станет доступен на Netflix с 17 октября 2025 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдут первый сезон анимационного шпионского сериала для взрослых "Splinter Cell: Перед лицом смерти", а также третий сезон шпионского сериала "Дипломатка". Тем временем, на Apple TV+ станет доступен документальный сериал "Мистер Скорсезе".