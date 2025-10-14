Она признается, что боится быть изменчивой в глазах людей.

Украинская певица Алина Гросу рассказала, что держит свои отношения в тайне, поскольку не хочет в случае разрыва комментировать каждый шаг и оправдываться перед обществом.

В интервью Радио Люкс 30-летняя певица отказалась отвечать, сколько уже длятся ее отношения, чтобы нельзя было догадаться, кто является ее избранником. Гросу лишь отметила, что в жизни случается всякое, а ей не хочется потом объяснять, почему союз не сложился:

"Ну я же не знаю, может, я загуляю, может, он. И что мне в этой ситуации делать? Вот у меня сердце выбрало кого-то другого. А потом сиди и объясняй, что это я была плохой. И потом вся страна будет его жалеть и говорить, что я плохая. Или наоборот".

Певица отметила, что никогда не верила в суеверия, однако заметила, что ее отношения всегда ухудшаются, когда она начинает о них рассказывать. "Не знаю, с чем это вообще связано. Возможно, какая-то энергетика людей влияет", - добавила Алина.

В то же время она заверила, что иногда фанаты встречают ее с мужем на улице и фотографируются - то есть лицо избранника она скрывает только в социальных сетях:

"С одной стороны мне, в принципе, наплевать, что скажут. С другой стороны мне не совсем наплевать, как будет моим родителям или моей семье, когда это скажут".

Как известно, в 2019 году певица вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Уже через полгода, в декабре того же года, пара развелась.

После развода с Комковым, Алина имела отношения с российским актером Романом Полянским, с которым она разошлась во время полномасштабного вторжения.

Весной 2024 года певица подтвердила, что во второй раз вышла замуж, однако имя ее нового мужа оставалось неизвестным. Подписчики считают, что ее избранником снова стал Полянский.

