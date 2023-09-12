Наказание предусматривает конфискацию имущества.

На Черниговщине мужчину приговорили к четырем годам заключения за присвоение благотворительной помощи, которая должна была быть направлена на помощь пострадавшим от российской агрессии. Как сообщили в Черниговской областной прокуратуре, соответствующее решение принял Деснянский районный суд Чернигова.

По данным следствия, житель области сговорился с предпринимателем в марте этого года. Они разработали преступный план и организовали заключение фиктивных договоров о поставке древесины для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Деньги на приобретение дров предоставила партнерская благотворительная организация из-за рубежа.

На выполнение указанных договоров, на банковский счет ФЛП поступили благотворительные деньги в сумме почти 1 млн 800 тыс. грн. Организаторы преступной схемы обналичили их и часть денег присвоили.

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Суд признал виновным мужчину, который незаконно использовал с целью получения прибыли благотворительные пожертвования во время военного положения по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом, использованием и распоряжением гуманитарной помощью сроком на 2 года и с конфискацией имущества.

Детали истории с присвоением благотворительных денег

По информации журналистов, в этом деле фигурирует глава местной дистрибуции гуманитарной организации ReliefAid Виктор Мищенко.

Организация ReliefAid из Новой Зеландии предоставила грант фонду "Зеленый Чернобыль" для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. В Чернигове представители ОО использовали только часть средств на помощь, остальные средства обналичили и присвоили.

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