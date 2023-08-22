Руководство воинской части делало липовые документы на людей, не имеющих никакого отношения к фронту.

На Днепропетровщине руководство воинской части поймали на коррупции с "боевыми днями" ВСУ, тогда как наши защитники тяжело воюют за каждый километр украинской земли, доказывая это сегодняшним прорывом в Работино.

Схему присвоения средств устроили два офицера. Согласно сообщению Государственного бюро расследований, для реализации противоправной схемы начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и "устроили" в часть около 10 гражданских лиц.

По данным следствия, "трудоустроенные" никакого отношения к службе не имели, а просто получали денежное обеспечение, в том числе доплаты за якобы участие в боевых действиях. Все деньги перечислялись организаторам схемы, которые успели присвоить 3,5 млн гривен.

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Отмечается, что когда "схемщиками" заинтересовалось ГБР, один из фигурантов решил подкупить следователя за 10 тысяч долларов США. Военного задержали в феврале во время передачи взятки.

В начале августа 2023 года решением Кировского районного суда города Днепропетровска, военного, который предлагал взятку работнику ГБР, признан был виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и осужден на 4 года лишения свободы.

Сейчас же обоих фигурантов будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В рамках досудебного расследования, один из военных возместил часть украденных денег на сумму более 600 тысяч грн.

В Киеве военком устроил на "приятную" должность родственника

Как сообщал УНИАН, на днях в МВД Украины сообщили, что военкому территориального центра комплектования (ТЦК) одного из районов Киева полицейские вручили протокол о коррупции. Оказалось, что он устроил к себе на работу близкого родственника. Отмечалось, что за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа.

Также в Одесской области сообщили о подозрении офицеру, который требовал у солдат деньги за отгулы. "Такса" составляла 4 тысяч гривен, а в случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. Кроме того, в Одесской области разоблачили другого офицера, который использовал бойцов вместо строителей. В частности, заместитель командира батальона одной из воинских частей почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.

И как известно, в Украине во исполнение решения СНБО Государственное бюро расследований совместно с другими правоохранительными органами проводит ряд процессуальных действий в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях во многих регионах страны. В частности, на днях суд арестовал руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки, которого разоблачили на организации схемы незаконного обогащения для своего окружения и помощи криминалитета.

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