Из-за прорыва трубы с горячей водой важная магистраль столицы превратилась в улицу из Сайлент Хилл.

На бульваре Михновского (бывший Дружбы народов) в Киеве в результате прорыва трубы затопило горячей водой. Впечатляющими кадрами очевидцы делятся в соцсетях.

Как видно по опубликованным фотографиям и видео, кипяток течет прямо по проезжей части и собирается в локальные горячие озера. Бульвар и прилегающие переулки заволокло паром, что создало в отдельных местах околонулевую видимость.

В КГГА сообщают, что трубу прорвало возле дома 24/2. Сейчас утечку удалось локализовать, коммунальщики уже начали подготовку к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток.

Видео дня

"Поврежденный трубопровод диаметром 700 мм был введен в эксплуатацию в 1961 году", – подчеркнули в КГГА.

Из-за аварии образовалась большая автомобильная пробка. Полиция рекомендует объезжать место прорыва через улицу Товарную и по возможности учитывать данную проблему при планировании своего маршрута.

Коммунальные аварии в Киеве

Аварии на городских водопроводных сетях – привычное явление для Киева. Год назад в Киеве образовался настоящий горячий гейзер, когда в районе Кольцевой дороги и проспекта Глушкова лопнула труба с горячей водой.

А совсем недавно часть потребителей столицы осталась без света. Но причиной был не вражеский обстрел, а самая банальная погода.

К слову, коммунальные беды случаются и в других городах. На днях в Краматорске прорвало дамбу одного из водохранилищ, в результате чего было затоплено не менее 260 домов.

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