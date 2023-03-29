В Киевской области из-за непогоды на электросетях произошли аварии, а в Киеве применяют стабилизационные отключения.

Из-за ухудшения погоды в Киевской области произошли аварийные отключения света. Об этом со ссылкой на данные ДТЭК сообщает Киевская ОВА.

Больше всего отключений в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

Как сообщается, сейчас обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Без света - более 30 тысяч клиентов.

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"Бригады компании работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. К работам привлечено 108 бригад", - говорится в сообщении.

В то же время стабилизационные отключения начались и в Киеве. "В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - сообщили в ДТЭК.

В компании пояснили, что из-за снижения температуры и существующих повреждений энергосистемы, энергообъекты не могут передавать энергию, которая сейчас необходима для всех жителей этих районов и происходит перегрузка электросетей. Поэтому по команде диспетчера НЭК Укрэнерго для этих районов сейчас применяются отключения согласно графикам.

Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается облачная погода. Днем прогнозируется небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 0. ..+5°, а в Киеве днем 0...+2°.

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