Столб пара достигал размеров многоэтажки.

В Киеве в районе Кольцевой дороги и проспекта Глушкова прорвало трубу, и струя воды начала бить вверх.

Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

На кадрах видно, как фонтан высотой в несколько метров бьет из-под земли, а столб пара достигает размеров многоэтажки.

"На Ипподроме прорвало трубу", - говорится в описании к видео.

В "Киевтеплоэнерго" сегодня сообщили, что устраняют повреждение магистрального трубопровода, которое произошло в 09:10 на улице Касияна, 2/1, с утечкой теплоносителя наружу.

"В 9:20 аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала повреждения. Начались ремонтные работы, завершить которые планируют в течение суток. На время проведения работ приостановлено теплоснабжение до 50 жилых домов, 11 учебных заведений и 10 других организаций на улицах Касияна, Якубовского, Луценко, Смолича, Лятошинского. Вся информация о сроках восстановления услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению - в Центральной диспетчерской службе по вопросам ЖКХ", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, поврежденный трубопровод диаметром 450 мм был введен в эксплуатацию 44 года назад - в 1978-м.

"80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены. За последние три года "Киевтеплоэнерго" заменило 340 км теплосетей на наиболее аварийных участках", - отметили в КП.

Ранее УНИАН писал, как в результате прорыва тепломагистрали кипятком затопило улицу возле столичного ипподрома.

Также там прорывало теплотрассу на Теремках-2 возле Касияна.

Вас также могут заинтересовать новости: