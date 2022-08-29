Цена отопления и горячей воды для жителей столицы в течение этого отопительного сезона будет оставаться неизменной.

Киевская городская государственная администрация утвердила цены на отопление и горячую воду для ООО "Евро-Реконструкция" на уровне прошлого отопительного сезона.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Городская власть Киева утвердила цены на отопление и горячую воду для ООО "Евро-Реконструкция", которая является оператором Дарницкой ТЭЦ и поставщиком услуг в Дарницком и Днепровском районах, на уровне прошлого отопительного сезона", - говорится в сообщении.

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Так, тарифы как для клиентов "Евро-Реконструкции", так и коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", в течение этой зимы не вырастут.

Вместе с тем, ООО "Евро-Реконструкция" осуществила расчет экономически обоснованных тарифов с учетом роста стоимости энергоносителей.

"Это является необходимой частью процедуры получения предприятием компенсации в установленном законом порядке на уровне государства", - отмечают в Киевской горгосадминистрации.

В КГГА подытожили, что стоимость отопления и горячей воды для жителей столицы в течение отопительного сезона 2022/2023 будет оставаться неизменной.

Отопительный сезон во время войны:

23 июня 2022 года министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов заверил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся.

4 июля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина из-за оккупации или уничтожения потеряла около трети тепловых электростанций.

6 июля 2022 года стало известно о том, что Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. В целях экономии энергоресурсов температурный минимум может составить 16 градусов.

9 августа в Минэнерго подтвердили, что зимой придется экономить на отоплении квартир.

18 августа был подписан Закон Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования", который предусматривает введение моратория на повышение тарифов на услуги распределения природного газа, производство и поставку тепловой энергии и горячей воды в течение действия военного положения и шести месяцев после его завершения.

Этим законом также установлен механизм компенсации, которая введена для теплоснабжающих предприятий относительно задолженности по разнице в тарифах на предоставление коммунальных услуг.

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