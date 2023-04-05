Было затоплено около 260 домов, а уровень воды достигал 1,5 метра.

В Краматорске Донецкой области из-за затопления водой домов людей эвакуировали лодками, а детей выносили на руках. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Из-за прорыва дамбы возле Краматорска было затоплено около 260 домов, а уровень воды достигал 1,5 метра. Полицейским пришлось использовать лодку для эвакуации людей, а детей - выносить на себе", - говорится в сообщении.

В МВД продемонстрировали видео спасения людей.

Видео дня

Прорыв дамбы возле Краматорска - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Донбасс обрушился сильный снег, который через несколько дней начал массово таять.

По словам городского головы Краматорска Александра Гончаренко, в городе в результате таяния снега сломана часть конструкции плотины. На месте развернут штаб по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Всего подтоплено около 260 домов на 30 улицах.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на месте инцидента создают бетонное заграждение и чистят русло тамошней реки для минимизации последствий разлива. Людей из пострадавших домов расселяют во временное жилье.

Вас также могут заинтересовать новости: