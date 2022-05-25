Предприятие обязывалось обеспечивать качественными пищевыми продукты личный состав воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Хозяйственный суд Львовской области задоволив иск Министерства обороны, оштрафовав частное предприятие за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.

С коммерческого предприятия вычислят 1,9 млн грн штрафных санкций за ненадлежащее выполнение условий заключенного с оборонным ведомством договора.

"В соответствии с этим соглашением предприятие обязывалось обеспечивать качественными пищевыми продукты личный состав воинских частей Вооруженных Сил Украины в стационарных и полевых условиях, однако нарушило требования. Речь идет в частности о фактах поставки некачественных и опасных продуктов, нарушении условий их хранения и невозобновления запасов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что СБУ раскрыла масштабную схему хищения гуманитарной помощи в Черкассах. Недобросовестные чиновники планировали реализовать более 1 тысячи бронежилетов, которые были предназначены для Вооруженных сил Украины.

Общая сумма за незаконную продажу снаряжения могла превысить 12 миллионов гривен. Бронежилеты пытались продать через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

В компании "Венето" прокомментировали скандальную ситуацию с продажей бронежилетов индивидуальной защиты - говорят, что около тысячи бронежилетов, оказавшихся в сети супермаркетов, не являются гуманитарной помощью. При передаче бронежилетов якобы произошла ошибка, из-за чего в продаже оказалась продукция общественной организации.

Вас также могут заинтересовать новости: