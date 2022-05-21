При передаче бронежилетов якобы произошла ошибка, из-за чего в продаже оказалась продукция общественной организации.

В компании "Венето" прокомментировали скандальную ситуацию с продажей бронежилетов индивидуальной защиты - говорят, что около тысячи бронежилетов, которые оказались в сети супермаркетов, не являются гуманитарной помощью.

Об этом говорится в заявлении компании "Венето" в Facebook. При передаче бронежилетов якобы произошла ошибка, из-за чего в продаже оказалась продукция общественной организации "Львовский оборонный кластер".

По словам и. о. руководителя компании Александра Жученко, "Венето" тесно сотрудничает с областной военной администрацией. Отмечается, что компания на основании безвозмездных договоров хранила для Черкасской ОВА гуманитарную помощь – чехлы для бронежилетов, производителем которой была организация "Львовский оборонный кластер".

"Эти чехлы в количестве 1 тысячи штук были переданы Черкасской ОВА как гуманитарная помощь. В связи с отсутствием места для их хранения они были переданы на наш склад на хранение. В дальнейшем все они в количестве 1 тысячи штук были возвращены Черкасскому ОВА. И как мы сейчас понимаем, здесь наверняка возникла техническая ошибка и путаница. Из этой тысячи штук, что хранила Черкасская ОВА, какое-то количество они забрали производства ООО "Группа Венето", а чехлы производства ОО "Львовский оборонный кластер" остались у нас на складе", – говорится в заявлении компании.

В дальнейшем, по исполнению контракта с ООО "Эпицентр К", жилеты в количестве до 200 штук были укомплектованы пластинами и отгружены. В "Венето" утверждают, что продукция оказалась в продаже из-за человеческого фактора.

"Жилеты индивидуальной защиты нашего производства и производства ОО "Львовский оборонный кластер" аналогичны по функциональному назначению, являются похожими визуально. И самое главное, что Черкасская ОВА получила тысячу жилетов. Это просто ошибка, человеческий фактор", - говорят в компании.

Ранее стало известно, что СБУ раскрыла масштабную схему хищения гуманитарной помощи в Черкассах. Недобросовестные чиновники планировали реализовать более 1 тысячи бронежилетов, которые были предназначены для Вооруженных сил Украины.

Общая сумма за незаконную продажу снаряжения могла превысить 12 миллионов гривен. Бронежилеты пытались продать через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Вас также могут заинтересовать новости: