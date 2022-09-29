Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не будут иметь проблем с обеспечением зимней одеждой.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
По ее информации, в период с 22 по 28 сентября Министерством обороны для обеспечения подразделений ВСУ передано: 24,2 тыс. ед. бронежилетов; 14,1 тыс. ед. шлемов; 63,2 тыс. пар обуви, из них 35,4 тыс. зимней; 24,2 тыс. комплектов полевой формы; 15,2 тыс. зимних курток и тому подобное.
"Это то, что стоит на учете и очень быстро передается нашим бойцам. Приоритетность распределения - то есть, в какую бригаду или регион направляется одежда - определяет командование", - уточнила Маляр.
По ее словам, прямо сейчас идет постановка на учет очередных партий зимней одежды.
"И сейчас в движении находятся несколько видов транспорта, которые доставляют одежду в зону боевых действий и прилегающие районы. И тоже прямо сейчас в один из самолетов грузится еще 30 тыс. комплектов зимней формы, которая через несколько дней будет на складах. Для ориентира: уже сейчас в ВСУ передано больше комплектов зимней одежды, чем непосредственных участников боевых действий. За следующие две недели мы ожидаем существенного увеличения поставок", - подчеркнула замминистра.
Насчет обеспечения средствами индивидуальной бронезащиты, то, по информации Маляр, за 5 месяцев только по прямым контрактам Минобороны в ВСУ было передано более 500 тыс. бронежилетов, более 150 тыс. уже в резерве.
Обеспечение армии Украины - это надо знать
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада, в частности, государства-члены Евросоюза и США начали активно помогать ВСУ.
Штаты уже предоставили Украине высокоточное вооружение, в том числе реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также наша армия получила от Литвы 50 бронетранспортеров M113.
27 сентября стало известно, что литовская сторона поможет Киеву обеспечить 25 тыс. военных зимней форме.