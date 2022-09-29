Сейчас в армию Украины передано больше комплектов зимней одежды, чем непосредственных участников боевых действий, отметила заместитель министра обороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не будут иметь проблем с обеспечением зимней одеждой.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее информации, в период с 22 по 28 сентября Министерством обороны для обеспечения подразделений ВСУ передано: 24,2 тыс. ед. бронежилетов; 14,1 тыс. ед. шлемов; 63,2 тыс. пар обуви, из них 35,4 тыс. зимней; 24,2 тыс. комплектов полевой формы; 15,2 тыс. зимних курток и тому подобное.

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"Это то, что стоит на учете и очень быстро передается нашим бойцам. Приоритетность распределения - то есть, в какую бригаду или регион направляется одежда - определяет командование", - уточнила Маляр.

По ее словам, прямо сейчас идет постановка на учет очередных партий зимней одежды.

"И сейчас в движении находятся несколько видов транспорта, которые доставляют одежду в зону боевых действий и прилегающие районы. И тоже прямо сейчас в один из самолетов грузится еще 30 тыс. комплектов зимней формы, которая через несколько дней будет на складах. Для ориентира: уже сейчас в ВСУ передано больше комплектов зимней одежды, чем непосредственных участников боевых действий. За следующие две недели мы ожидаем существенного увеличения поставок", - подчеркнула замминистра.

Насчет обеспечения средствами индивидуальной бронезащиты, то, по информации Маляр, за 5 месяцев только по прямым контрактам Минобороны в ВСУ было передано более 500 тыс. бронежилетов, более 150 тыс. уже в резерве.

Обеспечение армии Украины - это надо знать

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада, в частности, государства-члены Евросоюза и США начали активно помогать ВСУ.

Штаты уже предоставили Украине высокоточное вооружение, в том числе реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также наша армия получила от Литвы 50 бронетранспортеров M113.

27 сентября стало известно, что литовская сторона поможет Киеву обеспечить 25 тыс. военных зимней форме.

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