Злоумышленники хотели реализовать снаряжение через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

СБУ раскрыла масштабную схему расхищения гуманитарной помощи в Черкассах. Недобросовестные чиновники планировали реализовать более 1 тысячи бронежилетов, которые были предназначены для Вооруженных сил Украины. Общая сумма за незаконную продажу снаряжения могла превысить 12 миллионов гривен.

Подробности преступной схемы Служба безопасности Украины опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Указанные средства защиты были изготовлены одной из общественных организаций. Амуницию передали в Черкасскую военную областную администрацию, чтобы оттуда ее отправили на нужды обороны. Однако недобросовестные чиновники решили нажиться на гуманитарной помощи.

Бронежилеты пытались продать через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. СБУ раскрыла схему и изъяла часть снаряжения в одной из торговых сетей. Бронежилеты будут переданы на нужды ВСУ. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску других бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

Напомним, это не первый случай, когда злоумышленники пытаются обогатиться за счет гуманитарной помощи. В начале мая во Львове задержали экс-чиновника ОГА и журналиста, у которых изъяли военную амуницию на сумму 550 тысяч гривен. А в апреле на Львовщине арестовали заместителя мэра одного из городов. Он требовал от волонтера взятку за отправку автобуса на нужды ВСУ. Транспорт был получен городским советом в качестве гуманитарной помощи.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

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