Это уже второй задержанный при таких обстоятельствах мэр на Харьковщине.

Мэра Южного (Харьковский район Харьковской области) Александра Брюханова задержали за государственную измену.

Об этом сообщил председатель Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"Сегодня прошла спецоперация военных. Задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена". Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом!",- отметил он.

Ранее мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора заявил город теперь находится под контролем российских оккупантов. Российские военные заявили, что зайдут в город, чтобы якобы "обеспечить порядок и успокоить жителей".

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в отношении городского головы Купянска по факту государственной измены.