Он пошел на переговоры с российскими военными.

Мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что город теперь находится под контролем российских оккупантов.

Его обращение опубликовано на странице Купянского городского совета в Facebook.

По его словам, звонок от командира батальона российских войск поступил на телефон дежурной части после того, как был разрушен райотдел.

"Поступил звонок о предложении переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе", - заявил Мацегора.

Российские военные заявили, что зайдут в город, чтобы якобы "обеспечить порядок и успокоить жителей".

"Четыре дня назад город оставили все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", - отметил Мацегора.

Он заявил, что з завтрашнего дня больница, школа и садики будут работать в обычном режиме.

"Не боимся провокаций, на которые, по словам военных, они будут реагировать должны образом. Потому что все провокации отражаются на нас, на жителях города. Поэтому нужно объединяться и налаживать нормальную жизнь", - заявил он.

Мэр отметил, что жизнь горожан "зависит от нас, наших действий, от того как мы себя сейчас зарекомендуем".

Геннадий Мацегора находится на посту городского головы с 24 ноября 2020 года. Он был выдвинут от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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