Тело пропавшей семилетней жительницы Херсонской области Марийки Борисовой нашли в мешке.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
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Ребенок был в той одежде, в которой исчез.
Что известно об исчезновении
7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
То, что ребенка долго нет в поле зрения, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключают, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить. При этом по состоянию на 10 марта у полиции не было никаких зацепок.
Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили труп пропавшей девочки в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.
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