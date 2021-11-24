Ученики, которые попробовали принесенные в школу химикаты, получили ожоги.

На Житомирщине девять учеников школы села Девочки оказались в больнице после того, как попробовали химическое вещество, которое под видом сладостей дал им одноклассник.

Выяснилось, что дети ели средство для чистки труб, говорится в сюжете ТСН.

Один из шестиклассников принес пакетик со средством в школу, а своим товарищам сказал, что это леденцы. Дети начали угощаться, и сразу почувствовали себя плохо. Когда учителя позвонили в "скорую", учеников забрали в хирургическое отделение областной детской больницы.

Школьники получили химические ожоги ротовой полости и кишечно-желудочного тракта. Состояние двух мальчиков, проглотивших средство, более тяжелое.

Мальчик, который принес яд одноклассникам, тоже в больнице, потому что и сам попробовал "вкусности".

"Со слов ребенка, это была случайность. Он не знал точно, что это. Просто угощал друзей - и вот так случилось. Это может в дальнейшем привести к рубцеванию и непроходимости пищевода. Тогда будет серьезное лечение", - рассказал заведующий хирургического отделения Житомирской областной детской больницы Дмитрий Шевчук.

Мама мальчика говорит, что средство для чистки труб дома лежало на холодильнике, но о том, что сын может его достать, она даже не думала. По словам женщины, мальчик ничего ей не говорил и у него до этого ничего не болело - признался, лишь когда стали спрашивать уже после отравления детей.

Как ранее сообщал УНИАН, в селе Девочки Черняховской общины Житомирской области 11 школьников отравились бытовым химическим веществом, которым их угостил один из учеников.

Около полудня мальчик принес из дома в школу пакет с бытовой химией и угостил содержимым других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Поэтому в учебное заведение вызвали медицинскую помощь.

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Автор: Катерина Комолова