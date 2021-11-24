В селе Девочки Черняховской общины Житомирской области 11 школьников отравились бытовым химическим веществом, которым их угостил один из учеников.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Поэтому в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", - отметили в полиции
Врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.
Сейчас известно, что проглотить вещество успел один ребенок.
"Четверо детей были доставлены в медицинское учреждение, остальных - подвозили родители на обследование. Известно, что один ребенок успел проглотить вещество, другие - только попробовали "на зуб", - рассказала в комментарии заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в области Ольга Номерчук.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве отравились почти 200 гимназистов: у ученицы обнаружили опасный вирус. А на Сумщине более 25 детей отравились в школьной столовой.
Вас также могут заинтересовать новости: