Мальчик считал, что принес товарищам сладости.

В селе Девочки Черняховской общины Житомирской области 11 школьников отравились бытовым химическим веществом, которым их угостил один из учеников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Поэтому в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", - отметили в полиции

Врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

Сейчас известно, что проглотить вещество успел один ребенок.

"Четверо детей были доставлены в медицинское учреждение, остальных - подвозили родители на обследование. Известно, что один ребенок успел проглотить вещество, другие - только попробовали "на зуб", - рассказала в комментарии заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в области Ольга Номерчук.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве отравились почти 200 гимназистов: у ученицы обнаружили опасный вирус. А на Сумщине более 25 детей отравились в школьной столовой.

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Автор: Марина Чорноштан