У мужчин нашли технику, способную вмешаться в стратегические IT-системы Польши.

В центре Варшавы полиция задержала трех граждан Украины, у которых обнаружили детектор шпионских устройств и оборудование, которое может быть использовано для взлома телекоммуникационных и государственных IT-систем. Об этом сообщает PAP.

Как отметил старший сержант Каспер Войтечко, патрульные остановили автомобиль в центре города. В салоне находились трое украинцев - 43, 42 и 39 лет. Во время разговора они заявили, что "путешествуют по Европе", прибыли в Польшу несколькими часами ранее и планировали вскоре отправиться в Литву.

Во время тщательного осмотра автомобиля полицейские обнаружили большой набор оборудования:

детектор шпионских устройств;

современные хакерские инструменты;

антенны, роутеры, камеры;

ноутбуки и портативные диски;

значительное количество SIM-карт.

По словам полиции, мужчины не смогли логично объяснить назначение этой техники. Они назвали себя IT-специалистами, но во время уточняющих вопросов внезапно "забыли английский" и делали вид, что не понимают.

Прокуратура предъявила им обвинения в мошенничестве, компьютерном мошенничестве и незаконном владении оборудованием и программами, предназначенными для совершения преступлений, в частности по повреждению данных, важных для нацобороны.

Суд принял решение взять всех троих под стражу на три месяца.

Задержание украинцев в Польше - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях в Польше задержали двух граждан Украины. Их подозревают в шпионаже за критически важной инфраструктурой.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский рассказал журналистам, что мужчину и женщину 32 и 34 лет задержали в Катовице по подозрению в работе на иностранную разведку. По его словам, подозреваемые пытались "оценить военный потенциал Польши".

