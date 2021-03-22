В машине в тот момент находились отец и мать ребенка.

На улице Зеленой во Львове произошла трагическая дорожная авария. Из-за плохо закрепленной крышки канализационного люка погиб ребенок.

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Как сообщает "Варта1", происшествие произошло вечером 21 марта, около 21:00.

Автомобиль ГСЧС двигался в направлении улицы Сиховской. Во время движения он наехал задним левым колесом на канализационный люк, крышка которого, судя по всему, была плохо закреплена.

От наезда крышка люка вылетела в направлении встречной полосы, где в тот момент двигался автомобиль Acura. Крышка влетела в лобовое стекло машины и попала в ребенка, сидевшего на переднем сиденье.

Как сообщает «Zaxid.net", погибший - 10 летний мальчик. Как выяснили журналисты, в авто ехали супруги с 10-летним сыном. За рулем был отец, а мать сидела сзади.

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Автор: Дмитрий Захаров