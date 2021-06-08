Иностранец попытался вывезти из Украины 13 книг начала XX века. Гражданина Словакии задержали пограничники Чопского отряда.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
Контрабандиста задержали в ночь на 8 июня. 50-летний мужчина спрятал 13 печатных книг начала прошлого века в автомобиле Volkswagen, на котором пытался выехать из Украины через пункт пропуска "Малый Березный".
"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляют культурную ценность", — говорится в сообщении.
По данным пограничников, у мужчины изъяли книги на религиозную тему, а также произведения иностранных авторов, которые издавались в Украине и за границей. Эксперты устанавливают их историческую и культурную ценность.
Подобный случай в Украине не первый. Ранее пограничники в Сумской области поймали украинца, который пытался вывезти в Российскую Федерацию коллекцию старинных книг и монет.
Позже в Житомирской области задержали гражданина Беларуси, который пытался вывезти из Украины "Священное писание".
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