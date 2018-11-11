Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины «Священное писание» (фото)

В настоящее время церковные издания изъяты.

Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины «Священное писание»

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Читайте такжеНа Житомирщине со стрельбой задержали "домушника" с Кавказа

Как отмечается в сообщении, священные писания конца XIX века обнаружили вчера пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда на границе с Беларусью совместно с работниками таможни.

Так, для прохождения погранично-таможенного оформления в пункте пропуска «Выступовичи» прибыл автомобиль Audi под управлением гражданина Беларуси. Во время проверки багажного отделения автомобиля, который направлялся на выезд из Украины, среди других вещей пограничники обнаружили две старинные книги «Библия» и «Псалом Сто - Осмнадцатый», датированные 1891 годом.

В настоящее время церковные издания изъяты. Иностранец привлечен к ответственности. Относится ли священное писание к культурной и исторической ценности установит экспертиза.