Украинец пытался вывезти в Россию старинные книги и монеты

Большинство из выявленных артефактов датируется XIX-ХХ веками.

В Сумской области пограничники совместно с сотрудниками таможни в автомобиле выезжавшего в Россию украинца выявили коллекцию старинных книг и монет.

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Как сообщил пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач, правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через границу указанных предметов 21 июля в пункте пропуска «Бачевск».

«Во время досмотра автомобиля Volkswagen, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в картонной коробке среди других вещей обнаружил четыре старинные книги:«Загадочный человек» (1871 года выпуска), «Физическая хрестоматия» (1924 год издания), «О Ленине» (1939 г.в.) и «Володя Ульянов» (1940 г.в.). Кроме того, в коробке также находились 20 старинных монет, изготовленных в XIX-ХХ веках», - отметил Ткач.

Отмечается, что большинство выявленных монет изготовлены из серебра.

Выявленные книги и монеты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.