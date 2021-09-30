Во время спецоперации злоумышленник открывал огонь по стражам порядка, сообщили в полиции.

В Одесской области полицейские обезвредили мужчину, который на улице одного из сел Подольского района устроил стрельбу из ружья.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что о стрельбе на улице села полицейским сообщили местные жители. В действие ввели полицейскую спецоперацию "Гром".

Читайте такжеВ Одессе задержан 17-летний "герой": угрожал прохожим пистолетом и не смог назвать причину (фото)"Правоохранители выяснили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейские также применили огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

По сведениям полиции, потом правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев.

После этого он снова вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

"Чтобы предотвратить опасность, угрожавшую людям, сотрудники полиции обезвредили злоумышленника", – проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате действий злоумышленника никто не пострадал.

Ранее журналисты узнали, что злоумышленник устроил стрельбу из ружья в селе Пужайково Подольского района Одесской области.

Сначала на место преступления выехала следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, а позже началась спецоперация "Гром".

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Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк