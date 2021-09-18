Подозреваемый уже задержан. Изъято охотничье ружье.

Сегодня в одном из баров курортного поселка Затока Одесской области застрелен мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила 36-летенго мужчину с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника была введена в действие полицейская операция "Сирена".

В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции подозреваемого в убийстве. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Его направят на экспертизу.

Читайте такжеТело 18-летней студентки нашли за мусоропроводом в Днепре - что показали видеокамерыСейчас следователи квалифицировали случившееся как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 15 лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч. 4 ст. 296 ("хулиганство с применением оружия") этого же кодекса.

Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, застрелен владелец местного кафе "Сказка".

Напомним, что сегодня в Одессе задержали злоумышленника, который на улице нанес тяжелые ножевые ранения двум мужчинам.

О драке в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Установлено, что потерпевшие вступились за работницу магазина, которую оскорблял злоумышленник. В ответ на замечание он ударил прохожих ножом. Как выяснилось, ножевые ранения получили 32-летний одессит и его 53-летний товарищ. Злоумышленник сразу покинул место преступления, лишился ножа и даже успел изменить прическу и сбрить бороду, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

Автор: Лариса Козовая