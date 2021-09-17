Злоумышленник угрожал взрывом во время урока на школьном стадионе.

В Одессе пьяный мужчина угрожал гранатой во время спортивного мероприятия на школьном стадионе.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области, сегодня, около 11:00 инспекторы получили вызов о подозрительном мужчине возле одной из школ на улице Академика Вильямса.

На месте патрульным рассказали, что во время музыкального мероприятия, которое проходило на территории учебного заведения, к столу с аппаратурой подошел неизвестный мужчина и достал из кармана, как отметили заявители, боевую гранату, поставил ее на стол, начал угрожать. Затем забрал гранату и ушел в неизвестном направлении.

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Получив приметы подозреваемого, патрульные передали эту информацию экипажам Киевского района города. Впоследствии, возле одного из жилых домов, правоохранители задержали мужчину, который соответствовал описанию заявителей.

"Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя нервно, на вопрос четко не отвечал. При поверхностной проверке в кармане был обнаружен предмет, похожий на боевую гранату в металлическом корпусе. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников", - рассказали в управлении.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, инцидент произошел во время проведения школьного спортивного мероприятия.

"К работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение, подошел мужчина и, продемонстрировав гранату, приказал выключить музыку. Полицейские задержали правонарушителя, а подозрительный предмет изъяли. Оказалось, что это корпус гранаты без взрывчатого вещества", - сказано в сообщении.

Поскольку работник школы воспринял действия злоумышленника как реальную угрозу своей жизни, следователи квалифицировали произошедшее как угрозу убийством по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время 44-летний злоумышленник дает объяснение своему поступку территориальном в отделе полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.

"Я просто показал гранату, чтобы показать, что она у меня есть, как показывают кепку, телефон, пачку сигарет. Это макет гранаты, я приобрел его на Староконке. Ношу с собой, потому что волнуюсь", - объяснил злоумышленник свои действия.

По данным пресс-службы мэрии города, происшествие имело место на стадионе специализированной школы №86. Отмечается, что в это время там были дети, проходил олимпийский урок.

"К счастью, там находился учитель-военрук, полковник ВСУ Юрий Густенко, который срочно позвонил в полицию", - рассказали в пресс-службе.

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Автор: Лариса Козовая