По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет.

В Одесской области полицейские принимают меры для задержания мужчины, устроившего на улице села стрельбу из ружья.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным местного издания "Думская", инцидент произошел в селе Пужайково бывшего Балтского района.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы.

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По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.

Напомним, в Одесской области в Измаильском районе во время охоты смертельное ранение получил один из охотников.

Там отметили, что к ним самостоятельно обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ, который и рассказал, что застрелил собственного товарища на охоте.

"От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте. Правонарушитель пояснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля", - информирует пресс-служба.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Денис Прядко