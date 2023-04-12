Среди них 23 работника органов государственной пенитенциарной службы Украины.

После освобождения Херсона о подозрениях сообщили уже 39 предателям и коллаборантам, которые пошли работать на российских оккупантов.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, большинство из них сбежали вместе с оккупантами, но это не даст им возможности избежать уголовной ответственности. В суд направили обвинительные акты по 16 уголовным производствам в рамках специального досудебного расследования.

Отмечается, что среди предателей - 23 работника органов государственной пенитенциарной службы Украины, в том числе начальник ЧВК №90, и.о. начальника и заместитель начальника Херсонского СИЗО, восемь правоохранителей, два налоговика, заместитель Херсонского городского головы и другие.

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"Пенитенциарии после захвата областного центра предали присягу и добровольно согласились работать на врага. От оккупанта они получили руководящие должности в "Управлении службы исполнения приказаний по Херсонской области", вошедшей в "Федеральную службу исполнения предписаний". Фигуранты выполняли указания врага и обеспечивали работу вражеского карательного исправительного учреждения – держали в камерах херсонских патриотов, склоняли к повиновению заключенных, агитировали к сотрудничеству с захватчиком", - говорится в сообщении.

В ГБР проинформировали, что после освобождения Херсона бывшие правоохранители сбежали вместе с военными РФ и скрываются на временно оккупированной левобережной части Херсонщины. Им инкриминируют государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Освобождение Херсона

Как известно, российские захватнические войска оккупировали Херсон еще в начале полномасштабной войны. 11 ноября украинские защитники зашли в город, также была деоккупирована часть области. Украинцы встречали военных с флагами и слезами.

14 ноября Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский. В городе подняли украинский флаг, а глава государства поблагодарил украинских защитников.

Российские захватчики отошли на левый берег. С тех пор они систематически обстреливают город и область, убивая мирных людей и разрушая инфраструктуру.

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