На центральной площади города он выступил перед военными. Также на площади присутствовали местные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон, где встретился с украинскими военными, которые освобождали город.

Как отмечает Reuters, Зеленский приехал в Херсон всего через несколько дней после освобождения от российских оккупантов.

"Мы продвигаемся вперед", - сказал он военным, стоявшим в строю перед зданием администрации на главной площади города. "Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - сказал он.

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Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) из США имела большое значение для Киева.

На главной площади Херсона также собрались родители с детьми, некоторые с детскими колясками. Некоторые размахивали украинскими флагами, а у многих флаги были накинуты на плечи.

"Я действительно счастлив, все видно по реакции людей, их реакция не постановочная", - сказал он в комментарии СМИ.

На вопрос, в каком направлении украинские силы могут наступать дальше, он ответил: "Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны".

За несколько минут до прибытия Зеленского люди в центре Херсона слышали звуки обстрелов поблизости. После того, как Зеленский закончил говорить, над городом прозвучало еще несколько взрывов артиллерийского огня.

Позже Зеленский опубликовал новые фото со встречи с военными в Херсоне. "Херсон - это Украина", - лаконично написал президент.

Освобождение Херсонщины

9 ноября РФ объявила о выводе своих войск из Херсона.

11 ноября ВСУ зашли в город, а президент Владимир Зеленский официально объявил об освобождении города. Он назвал этот день историческим.

Эксперты оценили вывод российских войск, как очередной стратегический провал Кремля.

При этом украинцев призвали пока не возвращаться в Херсонскую область из-за высокой вероятности обстрелов. В частности, оккупанты заняли левый берег Днепра, откуда обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины.

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