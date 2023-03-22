Коллаборанты перерегистрировали свой бизнес по законодательству РФ и открыли счета в российском банке.

В Херсоне задержали "бизнес-пару" коллаборантов, которые переметнулись на сторону Российской Федерации и вели подрывную деятельность против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры. По данным ведомства, речь идет о супругах-предпринемателях, которые во время оккупации Херсона вышли на связь с новой "властью" с целью помочь наладить ей наладить хозяйственную деятельность в городе.

По информации прокуратуры, компания супругов занимается сбором отходов, предоставлением услуг по перевозке вещей, арендой грузовых автомобилей и тому подобное. Как отмечается, коллаборанты перерегистрировали свой бизнес по законам РФ и открыли счета в российском банке.

Видео дня

"После этого они заключили договоры о предоставлении услуг с расчетами в рублях с представителями оккупационных органов власти, учреждений и продолжили заниматься предпринимательской деятельностью", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в доме подозреваемых, а также в административных и хозяйственных зданиях компании. Изъяты документы и вещи, свидетельствующие о сотрудничестве фигурантов с оккупационными властями.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения по статье "коллаборационизме" и пособничеству государству-агрессору (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Ликвидация коллаборантов - последние случаи

Напомним, что от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранительные органы нашей страны регулярно находят предателей, как среди "обычных" членов украинского общества, так и в собственных рядах спецслужб.

Иногда, предателей идентифицируют на временно оккупированных территориях Украины. Такие истории часто заканчиваются для пророссийских украинцев плохо.

Так, 21 марта ГУР МО подтвердило "зачистку" организатора пыточных в Херсонской области Сергея Москаленко.

Также во временно оккупированном Скадовске Херсонской области свой "приговор" получил местный "командир" взвода полиции - его авто взорвали.

Вас также могут заинтересовать новости: